كوريا الجنوبية تعلن التبرع بمليون جرعة من "أسترازينيكا" لإيران

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، التبرع بمليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، المضاد لفيروس كورونا، لإيران.

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وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا إن "كوريا الجنوبية ستتبرع بمليون جرعة من لقاح كوفيد -19 الذي تنتجه شركة أسترازينيكا لإيران".

يذكر أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كانت قد أعلنت أنها ستتبرع بجرعات من لقاح "أسترازينيكا" لفيتنام وتايلند، وذلك لأن لديها ما يكفي من الجرعات لتلقيح مواطنيها ورغبتها في مساعدة دول أخرى.

هذا ورفعت إيران معدل التطعيم في الشهرين الماضيين إلا أن التأخير في التطعيم، خاصة مع تفشي الموجة الخامسة من كورونا، أدى إلى وفيات واسعة النطاق في البلاد.

المصدر: "رويترز".