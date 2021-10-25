ملك الأردن يتوجه إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية

غادر العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم، بلاده متوجها إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية تشمل بولندا وألمانيا والمملكة المتحدة.

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ويتصدر جدول أعمال الجولة بحث العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون مع هذه الدول، فضلا عن تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما يشارك الملك الأردني في مؤتمر قمة المناخ (COP26) الذي سيعقد في غلاسكو في اسكتلندا.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو حوالي 200 دولة في اسكتلندا نهاية الشهر الجاري، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يستمر أسبوعين، والذي قال منظموه إنه يمثل إحدى آخر الفرص لإعلان الالتزام بخفض الإنبعاثات لإبقاء ارتفاع درجة الحرارة عالميا في نطاق يمكن التحكم فيه.

المصدر: وكالة "بيترا".