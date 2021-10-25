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وزارة الإعلام السودانية: قوة من الجيش تعتقل حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد "الانقلاب"

المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يعبر عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن تحرك الجيش ضد الحكومة

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يعبر عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن تحرك الجيش ضد الحكومة
Reuters
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عبر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان جيفري فيلتمان عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن الانقلاب العسكري.

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وأشار في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان.

وحذر فيلتمان من أن الاستيلاء العسكري سيتعارض مع الإعلان الدستوري للسودان ويعرض المساعدة الأمريكية للبلاد للخطر.

يذكر أنه وردت أنباء عن وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، في حدين نفت مصادر أن يكون حمدوك تحت الاقامة الجبرية، وقالت إن ما وقع يهدف إلى تأمين مقر إقامته لحمايته، وإنه سيظل رئيسا للحكومة.

وشهدت العاصمة السودانية فجر اليوم الاثنين، تحركات عسكرية، واعتقالات لقيادات مدنية ووزراء في الحكومة.

المصدر: رويترز

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