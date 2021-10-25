بريطانيا تخطط لحزمة بـ8.1 مليار دولار لرفع طاقة الخدمات الصحية

تخطط بريطانيا لطرح حزمة مساعدات بأكثر من 8 مليارات دولار لرفع طاقة الخدمات الصحية في البلاد.

وقالت وزارة المالية البريطانية إن الميزانية التي من المقرر أن يعلنها الوزير ريشي سوناك هذا الأسبوع ستشمل إنفاقا إضافيا بقيمة 5.9 مليار جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار) لصالح الخدمات الصحية على مدى السنوات القليلة المقبلة من أجل تقليص قوائم الانتظار.

وأضافت الوزارة أن المبلغ يأتي علاوة على حزمة بثمانية مليارات جنيه إسترليني تم الإعلان عنها في سبتمبر في مواجهة قوائم الانتظار التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.

وتضم الحزمة 2.3 مليار جنيه لخدمات الاختبار و2.1 مليار جنيه لتحسين التكنولوجيا التي تدعم الخدمة الصحية، و1.5 مليار جنيه لزيادة عدد الأسرّة.

وكانت الحكومة قد أعلنت يوم السبت أن الميزانية ستشمل 5 مليارات جنيه لتمويل الأبحاث الصحية وثلاثة مليارات للتعليم.

المصدر: رويترز