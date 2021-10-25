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الولايات المتحدة.. بيع زوج أحذية رياضية لمايكل جوردن بـ1.47 مليون دولار (صورة)

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الولايات المتحدة.. بيع زوج أحذية رياضية لمايكل جوردن بـ1.47 مليون دولار (صورة)
Reuters
مايكل جوردن
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قالت وكالة "بلومبيرغ" إن أول زوج أحذية صممته شركة "نايكي" للاعب كرة السلة السابق مايكل جوردن قد بيع بـ1.47 مليون دولار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأطلق على الحذاء الذي ارتداه جوردن عام 1984 اسم "Air Ships"، وقد حطم الرقم القياسي لسعر الأحذية الرياضية التي تباع في المزادات.

المصدر: "بلومبيرغ"

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