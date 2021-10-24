الشرطة الألمانية توضح ملابسات اعتداء أفرادها على منتهك لتدابير كورونا (فيديو)

علقت شرطة مدينة بفورتسهايم الألمانية على مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنه اعتداء عنيف لأفراد الأمن على رجل ثمل أثناء اعتقاله يوم السبت.

ووفقا للمتحدث باسم شرطة المدينة ديرك فاغنر، فإن الرجل الذي ظهر في الفيديو هو مواطن برتغالي يبلغ من العمر 25 عاما، وكان في حالة سكر شديد، فضلا عن مضايقته المارة وتدخله في سير السيارات.

ولفت المتحدث إلى أنه بعد وصول الشرطة إلى مكان الشخص المذكور، حاول مقاومتهم ليتم إخضاعه في النهاية بعد أن أصاب شرطيا بجروح.

وأضاف أن التحقيق جار ضد الرجل المتهم بمحاولة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء تأدية وظيفته، كما يتم التحقيق في تصرفات الشرطة أيضا.

المصدر: "نوفوستي"