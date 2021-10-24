الرئيس الإيراني: واشنطن والعواصم الأوروبية تعيش أزمة

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الولايات المتحدة والدول لأوروبية تعيش "أزمة البت في قرارها" تجاه الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وفي تصريح لدى استقبال مرشد الثورة الإيراني علي خامنئي كبار المسؤولين والضيوف المشاركين في مؤتمر "الوحدة الإسلامية الدولي" الخامس والثلاثين، قال رئيسي إن إيران "لديها تعامل واسع مع العالم، وخاصة دول الجوار".

وأضاف: "نحن لا نربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات النووية وما شابه".

وتابع: "نحن ملتزمون بما تعهدنا به، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأزمة في اتخاذ القرار".

المصدر: "فارس"