البرازيل تسجل 187 وفاة و6204 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية الأحد 187 وفاة و6204 إصابات جديدة بكورونا، مقابل 318 وفاة و11716 السبت.

وسجلت البرازيل 605644 وفاة بكوفيد-19، وتقع في المركز الثاني عالميا بعدد وفيات كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات