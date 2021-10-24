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البرازيل تسجل 187 وفاة و6204 إصابات جديدة بكورونا

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البرازيل تسجل 187 وفاة و6204 إصابات جديدة بكورونا
Reuters BRUNO KELLY
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سجلت وزارة الصحة البرازيلية الأحد 187 وفاة و6204 إصابات جديدة بكورونا، مقابل 318 وفاة و11716 السبت.

وسجلت البرازيل 605644 وفاة بكوفيد-19، وتقع في المركز الثاني عالميا بعدد وفيات كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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