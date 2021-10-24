وسائل إعلام: الولايات المتحدة استوردت عشرات الملايين من القفازات المستعملة من تايلاند

أفادت شبكة CNN الأمريكية في تحقيق صحفي بأن "عشرات الملايين من القفازات الطبية المستعملة تم استيرادها إلى الولايات المتحدة من تايلاند خلال جائحة كورونا".

وأوضحت الشبكة أن العديد من الشركات غير القانونية في تايلاند ظهرت أثناء الجائحة، حيث كان العمال المهاجرون يغسلون القفازات المستعملة التي تستخدم لمرة واحدة، في محاولة منهم لاستعادة منظرها الأصلي، نظرا لارتفاع الطلب العالمي عليها.

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ونقلت الشبكة عن خبير الصناعة دوغلاس شتاين قوله إن "القفازات الطبية المستعملة هي أخطر سلعة على وجه الأرض في الوقت الحالي".

وتابع أنه "تم شحن المنتج إلى دول مختلفة، وكشف تحقيق استمر لأشهر عن أن الملايين من القفازات المقلدة والمستعملة انتهى بها الأمر في الولايات المتحدة، وفقا لسجلات الاستيراد والموزعين الذين اشتروها".

وأضاف: "هناك كمية هائلة من المنتجات السيئة القادمة، تدفق لا نهاية له من القفازات القذرة والمستعملة وغير القياسية التي تأتي إلى الولايات المتحدة ويبدو أن السلطات الفيدرالية بدأت الآن فقط في فهم هذا الأمر".

وأشارت الشبكة إلى أن الدافع وراء التحقيق كان تقريرا صادرا عن شركة أمريكية، كانت قد اتصلت بالجمارك وحماية الحدود وإدارة الغذاء والدواء (FDA) مطلع العام الحالي بعد تلقي شحنة من القفازات المتسخة من تايلاند.

وأضافت أنه "مع ذلك، استمرت الشركة التايلاندية المسؤولة عن الشحنة في العمل حتى يوليو الماضي على الأقل".

وتابعت أن "إدارة الغذاء والدواء أمرت بمصادرة شحنات معدات الحماية الشخصية من شركة تايلندية على الحدود الأمريكية في أغسطس الماضي، بعد خمسة أشهر من تلقي الوكالة أول شكاوى من رواد أعمال أمريكيين".

من جانبها، أوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للشبكة أنها "لا تعلق على الحالات الفردية، لكنها اتخذت عددا من الخطوات للعثور على أولئك الذين يبيعون المنتجات غير المعتمدة وإيقافهم".

وأشارت الشبكة إلى أن السلطات الأمريكية والتايلاندية فتحت تحقيقا في هذا الملف.

المصدر: CNN