ترامب: الولايات المتحدة "تسممت وتحتضر" بسبب المهاجرين غير الشرعيين

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "تسممت" بسبب موجة المهاجرين القادمين عبر الحدود، داعيا لاستئناف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وأضاف ترامب في بيان نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "بلدنا يتسمم بملايين الأشخاص الذين يتدفقون بشكل غير قانوني عبر حدودنا، وفي معظم الحالات لم يتم استجوابهم أو إيقافهم".

وتابع: "العديد ممن تدفقوا عبر الحدود مجرمون من السجون التي تم إفراغها في دول أخرى، ومعظمهم من الأشخاص الخطرين للغاية".

وأردف بالقول: "بلدنا يحتضر من الداخل ولا أحد يفعل أي شيء لغوثه.. أول شيء يجب القيام به وبسرعة هو إنجاز الجدار".

وقال: "يجب إبرام اتفاق مع المكسيك حتى تضطلع بدور الحاجز على طول 2000 ميل، وليس نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين".

كما أثار ترامب مخاوف بشأن نقل الحلفاء الأفغان إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب إدارة بايدن من الدولة التي مزقتها الحرب في نهاية أغسطس.

وتحديث ترامب بإيجاز عن الأزمات التي خلقها خليفته، حيث قال: "كم أصبح بلدنا غبيا، ومن المحزن جدا مشاهدته عندما لم نواجه أيا من هذه المشاكل قبل 10 أشهر فقط، ولم يكن أي منها بسبب سوء الاقتصاد، والتضخم، وأسعار الوقود، وغير ذلك".

كما شن هجوما على وسائل الإعلام "المتواطئة في إخفاء إخفاقات بايدن".

وقال مسؤولون إن الجمارك ووحدات حماية الحدود الأمريكية اعترضت خلال الأشهر الـ12 الماضية عددا قياسيا من المهاجرين غير الشرعيين بلغ عددهم 1.7 مليون مهاجر.

المصدر: صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية