سيناتور روسي يتحدث عن "مواجهة" ستحدد مصير الاتحاد الأوروبي

قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف إن الصراع بين بولندا وقيادة الاتحاد الأوروبي "حاسم" بالنسبة لمصير الاتحاد الأوروبي.

وكتب بوشكوف متسائلا عن مستقبل الاتحاد الأوروبي: "هل سيكون كيانا شبه موحد، مبنيا على التبعية لمركز موحد في بروكسل ومتطلبات إيديولوجية ليبرالية متطرفة، أو سيكون اتحاد دول مبنيا على مبادئ مشتركة، ولكن مع درجة عالية من الاستقلالية لكل دولة؟".

ولفت إلى أن بروكسل تراهن على تغير الوضع الحالي في بولندا "بعد وصول القوى الليبرالية إلى السلطة هناك".

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حذرت بولندا من أن تحديها لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي يشكك في أسس التكتل الذي يضم 27 دولة، ولا يمكن أن يمر دون عقاب.

وكانت المحكمة الدستورية البولندية قضت في وقت سابق بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي، ما يقوض الركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد ويثير مخاوف من أن بولندا قد تغادر الاتحاد في نهاية المطاف.

المصدر: "نوفوستي"