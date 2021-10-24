"حوّلوا إجراء روتينيا إلى جهنم".. زاخاروفا تعلق على إدراج واشنطن الروس في "الجنسيات المشردة"

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قرار واشنطن تصنيف الروس في فئة "الجنسيات المشردة" الخاصة بالدول التي لا يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة أمريكية على أراضيهم.

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وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام" اليوم الأحد: "لقد حوّلوا إجراء تقنيا له طابع روتيني في القرن الحادي والعشرين إلى جحيم حقيقي، يقوم على أساس من السادية".

وحسب زاخاروفا، فإن "هناك شيئا مهما تعطل منذ زمن طويل في الخارجية الأمريكية، ويفشلون في إيجاد سبيل لإصلاحه".

"وتابعت: "لسنوات عديدة، كان الدبلوماسيون الأمريكيون يدمرون نظام تقديم الخدمات القنصلية في روسيا، فقد أغلقوا القنصليات، وخفضوا عدد الموظفين القنصليين، وجربوا ما إذا كان ردنا المتناسب على ذلك يختلف عن الرد بالمثل".

وتساءلت الدبلوماسية الروسية: "ألم يخطر ببال أي من المدافعين عن هذه الاستراتيجية القذرة أنهم يدمرون بذلك مُثل الحرية الخاصة بهم أنفسهم؟"

واشارت زاخاروفا إلى أن الأمر لا يقتصر على تقليص السياحة والتبادلات الثقافية فحسب، بل هو ضربة للعائلات والأقارب، ولتلك الروابط التي تشكل "نسيجا حيا من العلاقات بين الدول والشعوب التي تقطنها".

وحسب وثيقة صدرت عن الخارجية الأمريكية، فإنه يتعين على المواطنين الروس الراغبين في الحصول على تأشيرة هجرة أمريكية، التوجه إلى القنصلية الأمريكية في العاصمة البولندية وارسو.

المصدر: وكالات