خامنئي: السلطات الأفغانية التي تحث السنة للاجتماع مع الشيعة بإمكانها منع تكرار الأحداث الأخيرة

اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، أنه "لتحقيق الوحدة، لا يجب الاكتفاء بالاجتماعات السنوية، بل يجب استمرار النقاش وتبيين الأمور وتشجيع الأمة والتخطيط لذلك".

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وخلال لقاء بالمشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، قال علي خامنئي: "السلطات المحترمة التي تحكم أفغانستان حاليا من خلال حضورها في المساجد وحث الأخوة من أهل السنة للمشاركة في اجتماعات مشتركة مع الشيعة، بإمكانهم منع تكرار الأحداث الأخيرة في أفغانستان".

ولفت خامنئي إلى أن "من تربى على يد الأمريكيين يحاول إيجاد الفتن بين المسلمين أينما استطاع في العالم الإسلامي، وأن أقرب نموذج هي الاحداث المؤلمة والمؤسفة في أفغانستان خلال الأسابيع الماضية واستهداف المساجد والمصلين".

وأكمل: "من يقوم بهذه التفجيرات؟ داعش..وهي جماعة أمريكية، واعترف الديمقراطيون أنهم صنعوا داعش".

يذكر أن تفجيرا انتحاريا تبناه تنظيم "داعش" استهدف "مسجد الإمام بركة" الشيعي بمدينة قندهار بجنوب أفغانستان، الجمعة الماضية، خلف عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: RT