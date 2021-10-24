 
مباشر

طهران لا تنوي الاعتراف بطالبان قبل تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

أخبار العالم

طهران لا تنوي الاعتراف بطالبان قبل تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان
Reuters LISI NIESNER
العلم الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkrg

أفاد الإعلام الإيراني نقلا عن مصادر في الخارجية، بأن "طهران لا تنوي الاعتراف بحركة "طالبان" قبل تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان".

إقرأ المزيد
خامنئي: مصطلحات السنة والشيعة دخلت القاموس الأمريكي في السنوات الأخيرة (صور)
خامنئي: مصطلحات السنة والشيعة دخلت القاموس الأمريكي في السنوات الأخيرة (صور)

وأشارت المصادر إلى أن "طالبان ليست على قائمة المدعوين إلى اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني في طهران، المقرر عقده الأربعاء المقبل".

في حين أن الشروط المسبقة لجيران أفغانستان للاعتراف بـ"طالبان" كانت تشكيل حكومة شاملة، واحترام حقوق المواطنين الأفغان، وتجنب العنف والتطرف.

المصدر: "انتخاب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا