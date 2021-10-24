طهران لا تنوي الاعتراف بطالبان قبل تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

أفاد الإعلام الإيراني نقلا عن مصادر في الخارجية، بأن "طهران لا تنوي الاعتراف بحركة "طالبان" قبل تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان".

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وأشارت المصادر إلى أن "طالبان ليست على قائمة المدعوين إلى اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني في طهران، المقرر عقده الأربعاء المقبل".

في حين أن الشروط المسبقة لجيران أفغانستان للاعتراف بـ"طالبان" كانت تشكيل حكومة شاملة، واحترام حقوق المواطنين الأفغان، وتجنب العنف والتطرف.

المصدر: "انتخاب"