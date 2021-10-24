وزير الخارجية الإيراني يعلن عن إجراء حوار صريح وودي وبناء مع نظيره الأذري

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "إيران وأذربيجان بلدان جاران من البلدان الإسلامية وتجمعهما مشتركات كثيرة".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال حسين أمير عبد اللهيان: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان بلدان جاران من البلدان الإسلامية..تجمعهما مشتركات كثيرة".

وأضاف: "تحدثت مع نظيري الأذري، جيهون بيراموف، عن خارطة طريق تقدمية للعلاقات الشاملة بين البلدين، وكان حوارا صريحا، ووديا وبناء"، مشيرا إلى أن "علاقات البلدين والشعبين تتعزز في ظل الاحترام المتبادل".

المصدر: RT