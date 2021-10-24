أفغانستان.. "طالبان" تتوعد بإنشاء "جيش نظامي لديه معدات حديثة وسلاح جو قوي"

أعلن وزير الدفاع بالوكالة في الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة "طالبان"، محمد يعقوب مجاهد، عن خطط السلطات الجديدة لإنشاء جيش وطني.

وشدد يعقوب في رسالة صوتية مسجلة، على أن الحكومة الجديدة تعتزم إنشاء "جيش نظامي مزود بكل ما يلزم"، بما في ذلك معدات عسكرية متقدمة ومنشآت حديثة، لافتا إلى أن الجيش الجديد، بالإضافة إلى قوات برية، سيشمل "سلاح جو قويا".

وتعهد الوزير في حكومة "طالبان" لجميع الأفغان بأنه "سيكون بإمكانهم الفخر بهذا الجيش" وأنه سيكون قادرا على حمايتهم.

وجدد يعقوب تعهد "طالبان" بعدم السماح باستخدام أراضي أفغانستان لممارسة أنشطة ضد دول أخرى، محذرا في الوقت نفسه من أن الحكومة الجديدة لم تسمح لأي دولة بخرق مجال أفغانستان الجوي.

وقال إن إحدى أولوية الحكومة الجديدة هي حماية حدود البلاد.

المصدر: "سبوتنيك-أفغانستان" + "آماج نيوز"