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صلصة طماطم تتسبب بحادث مروري ومصرع شخص بتركيا (صورة)

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صلصة طماطم تتسبب بحادث مروري ومصرع شخص بتركيا (صورة)
Reuters
أرشيف، تركيا
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لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، أمس السبت إثر تصادم 18 مركبة بسبب انسكاب صلصة طماطم على أحد الطرق السريعة غربي تركيا.

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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن اصطداما متسلسلا لـ18 سيارة وشاحنة حدث بسبب صلصة طماطم منسكبة من إحدى الشاحنات على إحدى الطرق بولاية باليكسير غربي البلاد.

وأشار إلى أن شخصا واحدا لقي مصرعه في الحادث، بينما أصيب 10 آخرون.

صلصة طماطم تتسبب بحادث مروري ومصرع شخص بتركيا (صورة)

المصدر: الأناضول

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