والد اللاعبة القتيلة من منتخب أفغانستان لكرة الطائرة: ابنتي قتلت بواسطة حجاب في غرفة النوم

كشف والد لاعبة من منتخب أفغانستان النسائي لكرة الطائرة حقيقة ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن قتل مسلحين منتمين إلى حركة "طالبان" ابنته بطريقة وحشية في العاصمة كابل.

ونقلت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية أمس السبت عن محمد سرور حكيمي، والد اللاعبة ماه جبين حكيمي، تأكيده صحة الأنباء عن وفاة ابنته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها فارقت الحياة قبل استيلاء "طالبان" على كابل.

وأعرب حكيمي عن قناعته بأن ابنته (وهي سبق أن خدمت على مدى خمس سنوات كضابط في القوات الخاصة التابعة للحكومة الأفغانية المنهارة) قتلت عمدا، محملا عائلة عريسها المسؤولية عن وفاتها.

وأوضح أن ماه جبين أقامت مع عائلة عريسها في كابل، وأنه في السادس من أغسطس الماضي، عندما كان في ولاية غزني، تلقى اتصالا هاتفيا من هذه العائلة تم إبلاغه فيها بأن ابنته انتحرت شنقا على نافذة حمام.

وأشار حكيمي إلى أنه توجه فورا إلى كابل وزار موقع الانتحار المزعوم وكشف أن هذه النافذة تقع على ارتفاع أقل بكثير من طول ابنته.

كما لفت الوالد إلى وجود مؤشرات على أن ابنته قتلت في غرفة النوم الخاصة بها شنقا بواسطة حجاب ثم تم جر جثتها إلى الحمام، مضيفا أن هناك آثارا على عنقها تؤكدا أنها تعرضت للضرب وقتلت عمدا.

واتهم حكيمي عائلة العريس بالتواطؤ مع الشرطة المحلية ومسؤولين قضائيين بغية إخفاء هذه القضية، مبديا أمله في أن تلاحق "طالبان" المسؤولين عن قتل ابنته.

أما بخصوص مزاعم إعلامية عن قتل "طالبان" ابنته عن طريق قطع رأسها، رجح حكيمي أن زملاء رياضيين لها ينشرون مثل هذه الادعاءات بغية الفرار من البلاد.

المصدر: "آماج نيوز"