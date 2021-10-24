انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية بأوزبكستان

يدلي الناخبون في أوزبكستان اليوم الأحد بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشير كل التوقعات إلى أن فوز الرئيس الحالي شوكت ميرضيائيف فيها بولاية ثانية أمر يكاد يكون مؤكدا.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 10760 مركزا، أبوابها أمام الناخبين في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وستنتهي عملية التصويت في الثامنة مساء.

وتضم سجلات الناخبين في البلاد 19.86 مليون شخص، وللفوز بالانتخابات يتعين على المرشح الحصول على أكثر من %50 من أصوات الناخبين، على ألا تقل نسبة المشاركة عن 33%.

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وقدم كل من الأحزاب الخمسة المسجلة رسميا في البلاد مرشحا له في هذه الانتخابات، لكن المرشح الأوفر حظا حسب المراقبين هو ميرضيائيف (64 عاما)، الذي رشحه الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوزبكستان، أكبر أحزاب البلاد.

ويدعو ميرضيائيف إلى توسيع تعاون أوزبكستان مع شركائها الرئيسيين - روسيا والصين والولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى، فضلا عن تطوير التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ويشارك في مراقبة الانتخابات أكثر من 64.5 ألف مراقب محلي و970 مراقبا دوليا من حوالي 50 دولة من مختلف المنظمات، بما فيها رابطة الدول المستقلة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة العالمية للهيئات الانتخابية.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للتصويت في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.

المصدر: وكالات