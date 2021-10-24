الهند.. مصرع 12 شخصا من رحالة النزهات إثر محاصرتهم بالثلوج

قتل ما لا يقل عن 12 شخصا من فريقين مختلفين لرحالة النزهات بعد أن حوصروا في الثلوج بين هيماشال براديش وأوتاراخاند في الهند.

إقرأ المزيد

وقال مسؤولون هنود، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" إن عملية إنقاذ ضخمة قام بها الجيش الهندي إلى جانب إدارة الطوارئ أسفرت عن العثور على الجثث.

وأوضح موقع تايمز أوف إنديا"، أن من بين القتلى تسعة من ولاية البنغال الغربية وواحد من دلهي، بينما هوية شخصين آخرين لم يتم التحقق منها بعد.

وكشفت التحقيقات أن المتنزهين قد ضلوا طريقهم في 18 أكتوبر وسط الطقس القاسي أثناء توجههم نحو ممر لامكاغا.

المصدر: "سبوتنيك"