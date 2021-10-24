بولنديات يتظاهرن ضد ترحيل مهاجرين إلى الحدود البيلاروسية

تظاهرت نحو مئة أم بولندية قرب حدود بيلاروس السبت ورددن "عار" و"لا أحد غير قانوني" احتجاجا على ترحيل مهاجرين، بينهم أطفال، حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي.

وكتبت مُنظِمة الحدث عبر "فيسبوك": "لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي عندما يقضي أطفال أسابيع في غابات الأراضي البولندية الباردة والرطبة والمظلمة دون ماء أو طعام وبلا أي مأوى".

ويحاول آلاف المهاجرين الذين يتحدر معظمهم من الشرق الأوسط عبور الحدود منذ أغسطس في تحرك يشتبه الاتحاد الأوروبي بأن بيلاروس تقف وراءه ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

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وحشدت بولندا آلاف الجنود على الحدود وشيدت سياجا شائكا وفرضت حال طوارئ ثلاثة أشهر في المنطقة الحدودية التي يمنع على الصحافيين والمنظمات الإنسانية دخولها.

وحملت المتظاهرات لافتات كتبن عليها "حدود الموت" و"اخشوا الله وليس اللاجئين!"، وطالبن الحكومة برفع حظر المرور حتى يتمكن المهاجرون من تلقي المساعدات الإنسانية.

كما اتهمن شرطة الحدود بإجبار المهاجرين على أن يعودوا أدراجهم.

المصدر: أ ف ب