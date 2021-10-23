القوات المسلحة الكولومبية تلقي القبض على أحد كبار تجار المخدرات (صور + فيديو)

أكدت مصادر عسكرية وشرطية في كولومبيا اعتقال دايرو أنطونيو أوسوجا الملقب بـ"أوتونيل"، المطلوب رقم واحد للعدالة بين مهربي المخدرات، وزعيم قبيلة ديل غولفو في كولومبيا.

وأفادت المصادر بأن "أوتونيل" اعتقل يوم السبت خلال عملية نفذتها القوات المسلحة في البلاد.

وكانت كولومبيا قد عرضت مكافأة تصل إلى 3 مليارات بيزو (حوالي 800 ألف دولار) للحصول على معلومات عن مكانه.

كما أعلنت الحكومة الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للمساعدة في تحديد مكانه.

Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel — leader of the Urabeños and Colombia’s most wanted drug lord — has been captured…https://t.co/hvaABiQyu1 via @elcolombianopic.twitter.com/xPh3v3SReK — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) October 23, 2021

🎥 En video quedó registrado el momento de la captura de Dairo Antonio Úsuga David alias 'Otoniel', el narcotraficante más buscado del país, señalado de comandar cerca de tres mil integrantes del Clan del Golfo en 10 departamentos de Colombia. pic.twitter.com/ZJ9WnuNJbj — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) October 23, 2021

المصدر: وكالات