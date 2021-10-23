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القوات المسلحة الكولومبية تلقي القبض على أحد كبار تجار المخدرات (صور + فيديو)

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القوات المسلحة الكولومبية تلقي القبض على أحد كبار تجار المخدرات (صور + فيديو)
Reuters
القوات الكولومبية
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أكدت مصادر عسكرية وشرطية في كولومبيا اعتقال دايرو أنطونيو أوسوجا الملقب بـ"أوتونيل"، المطلوب رقم واحد للعدالة بين مهربي المخدرات، وزعيم قبيلة ديل غولفو في كولومبيا.

وأفادت المصادر بأن "أوتونيل" اعتقل يوم السبت خلال عملية نفذتها القوات المسلحة في البلاد.

وكانت كولومبيا قد عرضت مكافأة تصل إلى 3 مليارات بيزو (حوالي 800 ألف دولار) للحصول على معلومات عن مكانه.

كما أعلنت الحكومة الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للمساعدة في تحديد مكانه.

المصدر: وكالات

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