هنغاريا.. مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لرئيس الوزراء في بودابست

نظم الآلاف من أنصار المعارضة في هنغاريا مظاهرة حاشدة في بودابست احتجاجا على نهج رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحكومته، فيما حشد أنصار أوربان 400 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة له.

وفي وقت سابق السبت نظمت تظاهرة مؤيدة للحكومة سميت "مسيرة السلام"، حيث شارك فيها زهاء 400 ألف شخص وسط بودابست واستمعوا لكلمة ألقاها أوربان.

وكان بيتر ماركي زاي المرشح المحافظ المستقل ومرشح المعارضة لمنصب رئيس الوزراء، فاز الأحد الماضي بانتخابات مرشح المعارضة التمهيدية في هنغاريا، ما يجعله مرشحا لائتلاف يضم 6 أحزاب معارضة وبالتالي يقود مواجهة مع أوربان في الانتخابات البرلمانية المقررة الربيع المقبل.

وتعهدت الأحزاب المعارضة بتنحية الخلافات الأيديولوجية جانبا، والوقوف وراء مرشح واحد مشترك في محاولة للإطاحة بأوربان وحزبه الحاكم "فيدس".

المصدر: أ ب