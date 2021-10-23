إسرائيل.. لصوص يقتلعون صرافا آليا بسيارتهم ويلوذون به بالفرار.. (فيديو)

صورت سيدة إسرائيلية اقتلاع لصوص ماكينة صرف آلي في مدينة سديروت جنوبي البلاد.

ونشرت قناة "كان" فيديو لحادث السرقة وقالت إنه وقع فجر يوم السبت.

תיעוד: כמה רעולי פנים עקרו לפנות בוקר כספומט מסופר בעיר שדרות@Itsik_zuaretspic.twitter.com/Xp7l0YKtDE — כאן חדשות (@kann_news) October 23, 2021

ويظهر في الفيديو 4 لصوص وهم يربطون ماكينة الصراف بسيارتهم قبل جرها واقتلاعها من مكانها، أمام أحد محلات السوبر ماركت.

وفي الخطوة التالية، قام اللصوص بوضع الماكينة داخل السيارة قبل أن يلوذوا بالفرار.

وسمعت المرأة التي كانت تقوم بالتصوير الحادثة وهي تقول إن السيارة التي كانوا يستقلونها لا تحمل أي لوحات.

المصدر: "سبوتنك"