 
مباشر

إسرائيل.. لصوص يقتلعون صرافا آليا بسيارتهم ويلوذون به بالفرار.. (فيديو)

أخبار العالم

إسرائيل.. لصوص يقتلعون صرافا آليا بسيارتهم ويلوذون به بالفرار.. (فيديو)
Reuters YIANNIS KOURTOGLOU
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rknw

صورت سيدة إسرائيلية اقتلاع لصوص ماكينة صرف آلي في مدينة سديروت جنوبي البلاد.

ونشرت قناة "كان" فيديو لحادث السرقة وقالت إنه وقع فجر يوم السبت.

ويظهر في الفيديو 4 لصوص وهم يربطون ماكينة الصراف بسيارتهم قبل جرها واقتلاعها من مكانها، أمام أحد محلات السوبر ماركت.

وفي الخطوة التالية، قام اللصوص بوضع الماكينة داخل السيارة قبل أن يلوذوا بالفرار.

وسمعت المرأة التي كانت تقوم بالتصوير الحادثة وهي تقول إن السيارة التي كانوا يستقلونها لا تحمل أي لوحات.

المصدر: "سبوتنك"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا