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الولايات المتحدة.. إصابة 20 شخصا بالسالمونيلا في 8 ولايات ونقل 3 منهم إلى المستشفى

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الولايات المتحدة.. إصابة 20 شخصا بالسالمونيلا في 8 ولايات ونقل 3 منهم إلى المستشفى
Reuters Tami Chappell
مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة
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أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة عن إصابة 20 شخصا بعدوى السالمونيلا في 8 ولايات، مشيرا إلى أنه تم نقل 3 منهم إلى المستشفى.

 أوضح المركز أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب التهابات السالمونيلا".

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وأضاف أنه تم فتح تحقيق حول ما إذا كان تفشي العدوى ناجم عن منتجات تابعة لشركة Citterio لإنتاج اللحوم المعلبة.

وعدوى السالمونيلا أو داء السلمونيلات هو مرض بكتيري منتشر يصيب الأمعاء والجهاز الهضمي بشكل خاص.

المصدر: "رويترز" + RT

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