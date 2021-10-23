رئيس قرغيزستان: القاعدة الروسية تكفينا ولا نريد أن نلعب لعبة القط والفأر مع دول مؤثرة

أكد الرئيس القرغيزي صادر جباروف اليوم السبت أن بلاده لا تدرس إمكانية إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها.

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وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بشكيك قال جباروف ردا على سؤال حول إمكانية فتح قاعدة عسكرية أمريكية في قرغيزستان: "لدينا قاعدة روسية في كانت (قرب بيشكيك). قاعدة واحدة تكفينا".

وأوضح رئيس الدولة موقفه بالقول: "لا نريد أن نلعب لعبة القط والفأر مع دول مؤثرة من خلال استضافة قاعدتين"، مذكرا بأن المنشأة العسكرية الأمريكية في الجمهورية أغلقت عام 2014.

يذكر أنه تم افتتاح القاعدة الأمريكية في مطار بشكيك "ماناس" عام 2001، وذلك بهدف دعم عملية "الحرية الدائمة" في أفغانستان.

وكانت تلك المنشأة تضم أفرادا عسكريين ومعدات من الدول المشاركة في التحالف، وكانت القوات الأمريكية تشكل العمود الفقري للمجموعة المتمركزة في القاعدة.

بعد ثماني سنوات، تم تغيير اسم "القاعدة الجوية" إلى "مركز العبور"، وفي صيف عام 2014 تم إغلاق ألمنشأة بناء على طلب الجانب القرغيزي.

المصدر: "تاس"