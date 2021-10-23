شاهد.. آخر رئيس أركان لقوات حكومة غني داخل مخيم للاجئين الأفغان في أمريكا

تداولت وسائل إعلام صورة تظهر آخر رئيس لهيئة أركان الجيش الأفغاني في عهد الرئيس السابق أشرف غني، وهو يقيم حاليا في مخيم للاجئين الأفغان في الولايات المتحدة.

ونشر الصحفي مختار وفايي على حسابه في "تويتر" اليوم السبت صورة قيل إنها تظهر رئيس الأركان الأفغاني السابق، هيبة الله علي زي، وهو يجلس على قارعة الطريق داخل مخيم لللاجئين الأفغان في ولاية فيرجينيا.

هیبت‌الله علیزی یک هفته قبل از فروپاشی، به‌حیث رئیس ستاد ارتش گماشته شد. او گفت: " این جنگ را می‌بریم."

او حالا در کمپ مهاجران افغان در ویرجینیا است. سرخورده از یک شکست تلخ.

بسیاری از سربازان ارتش افعانستان به وطن و سرزمین شان تعهد داشتند، اما همه قربانی خیانت رهبری مملکت شدند. pic.twitter.com/B1BsVRPNfS — Mukhtar wafayee مختار وفایی (@Mukhtarwafayee) October 23, 2021

وكان علي زي يتولى قيادة فيلق العمليات الخاصة في قوات حكومة غني، ثم تم تعيينه لمنصب رئيس الأركان في أغسطس الماضي، قبل أسبوع فقط من سقوط العاصمة كابل في أيدي حركة "طالبان".

وذكّر الصحفي بأن علي زي، لدى توليه ذلك المنصب، قال: "نعتزم الانتصار في هذه الحرب".

المصدر: وكالات