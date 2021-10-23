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الأمير تشارلز لمنتدى "السعودية الخضراء": ثمة فرصة محدودة بشكل خطير لتسريع مكافحة تغير المناخ (فيديو)

أخبار العالم

الأمير تشارلز لمنتدى
Reuters POOL
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز
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اعتبر ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، اليوم السبت، أن "ثمة فرصة محدودة بشكل خطير لتسريع تحركات مكافحة التغير المناخي".

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 وخلال كلمته لمنتدى مباردة "السعودية الخضراء"، قال الأمير تشارلز: "إن مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (كوب26) الذي من المقرر أن يبدأ بحلول نهاية أكتوبر، يجب أن يتضمن مساهمات محددة وطنيا "بخطوط أساس واضحة" وأهدافا للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050".

وأشار إلى أن "مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر الأوسع نطاقا، والتي تستضيفها الرياض يوم الاثنين، ستساهمان في تسريع التقدم الكبير الذي تم إحرازه بالفعل".

وكانت السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، قد أعلنت في وقت سابق عن استهدافها الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060.

المصدر: "رويترز"

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