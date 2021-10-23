الأمير تشارلز لمنتدى "السعودية الخضراء": ثمة فرصة محدودة بشكل خطير لتسريع مكافحة تغير المناخ (فيديو)

اعتبر ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، اليوم السبت، أن "ثمة فرصة محدودة بشكل خطير لتسريع تحركات مكافحة التغير المناخي".

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وخلال كلمته لمنتدى مباردة "السعودية الخضراء"، قال الأمير تشارلز: "إن مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (كوب26) الذي من المقرر أن يبدأ بحلول نهاية أكتوبر، يجب أن يتضمن مساهمات محددة وطنيا "بخطوط أساس واضحة" وأهدافا للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050".

وأشار إلى أن "مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر الأوسع نطاقا، والتي تستضيفها الرياض يوم الاثنين، ستساهمان في تسريع التقدم الكبير الذي تم إحرازه بالفعل".

🎥#فيديو | ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز: نرى نجاحاً في #مبادرة_السعودية_الخضراء و #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر.. والمبادرتان تسرعان الآمال.. والسعودية تحظى بإمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الخضراء#عكاظ#ان_تكون_اولاpic.twitter.com/CuoOVWYM4v — عكاظ (@OKAZ_online) October 23, 2021

وكانت السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، قد أعلنت في وقت سابق عن استهدافها الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060.

المصدر: "رويترز"