نيجيريا.. مسلحون يهاجمون سجنا ويطلقون سراح عشرات النزلاء

صرح مسؤول، في ولاية أويو في نيجيريا اليوم السبت بأن مسلحين هاجموا سجنا في جنوب غرب البلاد، وأطلقوا سراح عشرات النزلاء.

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وقال أولانريواجو أنجورين، المتحدث باسم مركز إصلاحية أويو في ولاية أويو، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن المسلحين هاجموا المنشأة في وقت متأخر من ليل الجمعة، وبدأ تحقيق في الحادث الذي سيكشف مدى الضرر.

وأضاف أنجورين: "لا يمكنني التأكد من عدد الأشخاص الذين فروا أو تم القبض عليهم، لكني أخبركم بأنه تم تعزيز الأمن حول مركز الاحتجاز والمدينة".

وأكد فرانسيس إينوبور من مصلحة السجون النيجيرية، الحادث، مشيرا إلى أنه في طريقه إلى المنشأة التي تعرضت للهجوم.

ويثير ثالث هجوم من السجن منذ بداية العام الجاري بأكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان مزيدا من المخاوف بشأن مدى أمان مرافق الاحتجاز في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حيث كافحت السلطات لوقف العنف المتصاعد.

وتعرضت مجموعة من المنشآت الأمنية، وخاصة مراكز الشرطة، لهجمات بطريقة مماثلة العام الماضي.

المصدر: "أسوشيتد برس"