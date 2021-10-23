إرنا": شخص من الحرس الثوري الإيراني هو من صفع محافظ أذربيجان الشرقية أمام وزير الداخلية

أمام عدسات وسائل الإعلام، تلقى الحاكم الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال إيران، زين العابدين رضوي، صفعة قوية أثناء حفل تنصيبه.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية لقطات تظهر شخصا مجهولا، وهو يخرج فجأة من وراء الكواليس خلال كلمة محافظ أذربيجان الشرقية الجديد ويوجه صفعة قوية إلى وجه الأخير.

المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية يتلقى صفعة

زين العابدين خرم رضوي المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية يتلقى صفعة من قبل أحد المشارکين في مراسيم تقديمه السبت 23 أكتوبر #IranProtestspic.twitter.com/4vGy4V8RRB — إيران الحرة (@IranAlhurra) October 23, 2021

وسرعان ما هرع أشخاص آخرون إلى التدخل للقبض على المعتدي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا الحادث جاء على مرأى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي حضر الحفل.

وأعلن مدعي عام مدينة تبريز، بابك محبوب عليلو، عن إصدار أمر عاجل بالتحقيق في ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن السلطات تمكنت من تحديد هوية المعتدي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أن هذا الشخص من منتسبي الحرس الثوري، مضيفة أن دوافع شخصية تقف وراء الحادث.

غير أن رضوي قال لاحقا خلال الحفل إنه لا يعرف المعتدي عليه، مضيفا أنه يعتبر هذا الشخص من الأعداء لكنه لا يعتزم تقديم شكوى ضده.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية