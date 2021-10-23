إدانة مساعد سابق لمحامي ترامب بانتهاك قوانين التمويل السياسي بالولايات المتحدة

دانت محكمة مانهاتن الفدرالية الأمريكية، ليف بارناس، المساعد السابق لرودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة انتهاك قوانين التمويل السياسي.

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وأوضح المدعي قائلا: "من أجل كسب نفوذ في صفوف السياسيين والمرشحين الأمريكيين، جلبا (بارناس وكوكوشكين) بشكل غير قانوني أموالا أجنبية لانتخابات منتصف الولاية عام 2018 بهدف تحقيق أرباح ضخمة في قطاع القنب" الذي كانا ينويان الاستثمار فيه، في حين أنه سيتخذ القرار بشأن العقوبات التي ستفرض عليهما في وقت لاحق.

وتم اتهام ليف بارناس، الذي أكد براءته وكان يمثل حرا، بـ"إخفاء المصدر الحقيقي لمبالغ قدمت عام 2018 لعدة مرشحين لانتخابات محلية وفدرالية في الولايات المتحدة"، حيث أن أحد هذه المبالغ وقدره 325 ألف دولار، خصص لنادي دعم لدونالد ترامب يُدعى "أميريكا فرست أكشن" (America First Action)، وصرح زورا على أن مصدره شركة استيراد وتصدير في قطاع الطاقة.

وعزز توقيف بارناس، وهو مواطن أمريكي مولود في أوكرانيا، في مطار واشطن في العاشر من أكتوبر 2019، الشبهات برودي جولياني، الذي كان يتهم بممارسة ضغط على السلطة السياسية في كييف للحصول على معلومات مسيئة عن جو بايدن.

وفي سياق آخر، اعتبرت هيئة محلفين فدرالية الجمعة أن ليف بارناس وأحد مساعديه أندري كوكوشكين، "مذنبان بالإجماع" بسبب عدة انتهاكات لقوانين التمويل الانتخابي، بحسب ما جاء في بيان للمدعي الفدرالي في جنوب مانهاتن داميان وليامز، وتمت إدانة دين بارناس بست تهم منفصلة.

المصدر: "أ ف ب"