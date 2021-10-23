جمهورية الجبل الأسود تمنح حق اللجوء السياسي لرجل أعمال روسي هارب

قدمت جمهورية الجبل الأسود حق اللجوء السياسي للمالك السابق لسوق "تشيركيزوفسكي" في موسكو، تلمان إسماعيلوف ولن تسلمه إلى روسيا، حسبما قررت المحكمة العليا في بودغوريتشا عاصمة البلاد.

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ونقل موقع "فييستي" المحلي عن بيان للمحكمة أنه "لا يمكن تسليم الشخص الذي حصل على حق اللجوء، واللجوء الذي تمت الموافقة عليه يشكل مانعا مطلقا أمام تسليمه".

حكم قاضي التحقيق في المحكمة العليا فلاديمير نوفوفيتش بالإفراج الفوري عن إسماعيلوف من الحبس الاحتياطي، موضحا أنه لا توجد أسباب لإبقائه رهن الاحتجاز، بعدما وافقت وزارة الداخلية على طلب رجل الأعمال الحصول على اللجوء وأكدت حقه في الإقامة في أراضي الجبل الأسود.

ومطلع الشهر الحالي ألقت سلطات الجبل الأسود القبض على إسماعيلوف، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف من قبل سلطات روسيا.

وكانت روسيا قد أدرجت إسماعيلوف وشقيقه فاجيف على قائمة المطلوبين الدوليين، بعد أن تم توجيه تهمة القتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة ضدهما.

المصدر: "نوفوستي"