بنغلاديش تشترك في "خطة ازدهار المناخ" في قمة المناخ

تعتزم بنغلاديش تقديم "خطة ازدهار المناخ" التي تهدف إلى التخفيف من آثار الاحتباس الحراري على التنمية الاقتصادية في محادثات المناخ المقبلة، حسبما قال مسؤول بنغلاديشي معني بالمناخ.

إقرأ المزيد

وتبنى الخطة على تصور تعزيز الطاقة المتجددة وجعل الزراعة أكثر مقاومة للصدمات المناخية وإيجاد حلول في الطبيعة للتحديات التي يفرضها الاحتباس الحراري، مثل استعادة أشجار المانغروف لحماية السواحل من الأعاصير.

وبالاعتماد على مواردها الخاصة وبدعم من المجتمع الدولي، لا يزال بإمكان بنغلاديش أن تجعل دلتا نهر الغانج التي تهيمن على معظم أنحاء البلاد مزدهرة، حسبما قال المسؤول البنغلاديشي أبو الكلام آزاد في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" أمس الجمعة.

وأضاف آزاد، وهو المبعوث الخاص للحكومة إلى منتدى تغير المناخ الذي يضم مجموعة من الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ، أننا "نأمل أن نحمل هذه الخطة إلى مؤتمر "كوب 26"، ونطلب من جميع البلدان المعرضة للخطر أن يكون لديها خطط ازدهار خاصة بها تتطلع إلى قضاياها ومشاكلها ومواردها الخاصة.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو أكثر من 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ، المعروف باسم "كوب 26"، في الفترة من الحادي والثلاثين من أكتوبر إلى الثاني عشر من نوفمبر في غلاسكو باسكتلندا، لمناقشة أهداف جديدة لخفض أو كبح الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.

المصدر: أسوشيتد برس