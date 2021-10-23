عائلة المصورة التي قتلها الممثل الأمريكي أليك بالدوين تطالب بأجوبة

أفادت وسائل إعلام بأن أهالي المصورة من أصول أوكرانية، غالينا هاتشينز، يطالبون بملاحقة المسؤولين عن مقتلها بأعيرة أطلقها الممثل الأمريكي أليك بالدوين خلال تصوير فيلم.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية أمس الجمعة عن أصدقاء لعائلة الضحية قولهم إن والدي المصورة القتيلة المقيمين في العاصمة الأوكرانية كييف يشعران ببالغ الحزن إزاء الحادث.

وذكر صديق لعائلة المصورة القتيلة، حسب الصحيفة: "أقاربها يشعرون بالحزن لكنهم في الوقت نفسه يطلبون أجوبة، وإذا ارتكب أحد خطأ فعليه دفع الثمن".

وتابع هذا الشخص أن أهالي المصورة لا يفهمون كيف يمكن حدوث مثل هذه الحوادث المروعة في حال تطبيق إجراءات السلامة المطلوبة في موقع التصوير، لافتا إلى أن والدي الضحية يحاولان استخراج الوثائق المطلوبة للسفر إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن الصديقة الجامعية للضحية، يانا نيستولي، قولها: "والداها حزينان للغاية ويحاولان السفر إلى الولايات المتحدة لرؤية جثتها، لكن هذا الأمر صعب جدا بالنسبة لهما.. تحاول والدتها السفر إلى الولايات المتحدة لرؤيتها والكشف عما حصل، لكنها تواجه مشاكل فيما يخص وثائقها".

ووفقا للمعطيات المتوفرة، قتلت هاتشينز التي كانت مديرة التصوير في فيلم الويسترن "راست" وأصيب مخرج هذا الشريط، جويل سوزا، نتيجة لإطلاق الممثل أليك بالدوين خلال تصوير أحد المشاهد أعيرة نارية من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي.

المصدر: "ذا صن"