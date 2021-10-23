دعوة أمريكية أوروبية لإيران للعودة "سريعا" إلى طاولة المحادثات النووية

شددت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، على "ضرورة عودة إيران سريعا إلى المحادثات النووية"، وسط قلق متزايد من التأخير.

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وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى أن "المبعوث الأمريكي بشأن إيران، روب مالي، تحدث مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول كيفية استمرار الدبلوماسية في "توفير المسار الأكثر فاعلية" بشأن طهران"، مضيفا: "نحن متحدون في الاعتقاد بأن المفاوضات يجب أن تستأنف في فيينا في أسرع وقت ممكن، وأن تستأنف على وجه التحديد حيث توقفت بعد الجولة السادسة".

وفي بيان لها، أكدت الخارجية الفرنسية أن المحادثات ستجري في "مرحلة حرجة"، لافتة إلى أنه "في هذه الأثناء، من الملح والأساسي أن توقف إيران انتهاكاتها الخطرة إلى حد غير مسبوق للاتفاق النووي".

ودعت باريس طهران إلى "معاودة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدون إبطاء"، في وقت لا تزال فرنسا وغيرها من الدول على استعداد لاستئناف محادثات فيينا.

ويزور روب مالي باريس بعدما أجرى جولة خليجية قادته إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات.

المصدر: "فرانس برس"