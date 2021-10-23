تيموشينكو تكشف عن "تضليل كبير" يحيط برفض أوكرانيا شراء الغاز الروسي

أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو أن بلادها اعتمدت دائما على الغاز الروسي، واصفة تصريحات السلطات عن شراء الغاز الأوروبي "بالخداع الكبير".

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وقالت تيموشينكو زعيمة حزب "باتيكيفشينا" المعارض حسب قناة "ناش": "لا يوجد أي غاز أوروبي بالنسبة إلى أوكرانيا. أعلن لنا عام 2014 أن أوكرانيا ستستخدم الغاز الأوروبي، ليعرضوا علي أن يتم استخراجه في أوروبا ليمكننا شراؤه. أو أن أخبر الآن البلاد بأن ذلك كان خداعا كبيرا".

وأضافت: "لم يكن هناك أي غاز أوروبي وهم مدوا أنبوبا وهميا لكن الغاز الذي جاء كان روسيا".

وأوقفت أوكرانيا منذ نوفمبر 2015 شراء الغاز من روسيا وتستعيض عنه بالغاز الروسي الذي تشتريه بلدان أوروبا عبر أوكرانيا.

المصدر: وكالات