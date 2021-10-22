سلطات النيجر تؤكد مقتل 11 عنصرا أمنيا بهجوم في "المثلث الحدودي"

أعلنت وزارة الداخلية في النيجير يوم الجمعة أن 11 من أفراد الأمن قتلوا في كمين استهدف موكب حاكم إقليمي بالقرب من حدود البلاد مع بوركينا فاسو يوم الأربعاء.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة إن 10 من أفراد الحرس الوطني ورجل درك "سقطوا في ميدان الشرف"، وأن ثلاثة آخرين أصيبوا.

وأضافت الوزارة أن المهاجمين استخدموا البنادق وقواذف الصواريخ وأكدت أن "التحقيق جار لتحديد مرتكبي هذا الاعتداء وتقديمهم للعدالة".

وكان هجوم الجهاديين المشتبه بهم على القافلة التي تنقل محافظ بانكيلاري هو الأول ضد مسؤولين حكوميين في تيلابيري.

وبانكيلاري هي جزء من منطقة "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والمعروفة بمستويات عالية من الهجمات التي يشنها الجهاديون المرتبطون بالقاعدة وتنظيم "داعش".

المصدر: أ ف ب