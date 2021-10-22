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جنوب إفريقيا.. إدانة موظفة سابقة في الشرطة بقتل 6 من أقربائها

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جنوب إفريقيا.. إدانة موظفة سابقة في الشرطة بقتل 6 من أقربائها
Gallo Images/Papi Morake
الموظفة السابقة في شرطة جنوب إفريقيا، روزماري ندلوفو، التي تمت إدانتها بقتل 6 من أقربائها.
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أدينت في جنوب إفريقيا الموظفة السابقة في الشرطة روزماري ندلوفو بقتل 6 من أقربائها للحصول على تأمينات حياتهم.

وقال رامارومو موناما رئيس محكمة محافظة غاوتينغ حسب موقع "News24"، إن ندلوفو البالغة من العمر 46 عاما أدينت بقتل 6 من أقربائها واستئجار مغتالين وممارسة الاحتيال للحصول على المدفوعات من تأمينات حياتهم.

وأوضح موناما أن الجرائم نفذت بين 2012 و2017، وأن الشرطية السابقة حصلت على نحو 100 ألف دولار من تأمينات أقربائها الذين تم قتلهم.

المصدر: وكالات

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