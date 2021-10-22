لافروف ولابيد يبحثان التعاون بين موسكو وتل أبيب

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، سبل تعزيز التعاون بين موسكو وتل أبيب في مختلف المجالات.

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الروسية: "في ضوء الذكرى الثلاثين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الروسية الإسرائيلية واستمرارا للمحادثات التي جرت في سوتشي بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، أكد وزيرا الخارجية على أن المصلحة المشتركة للبلدين تكمن في تعزيز التعاون متعدد الأوجه بين روسيا وإسرائيل".

وأشارت الوزارة إلى "الوتيرة العالية للاتصالات الثنائية على جميع المستويات بين موسكو وتل أبيب".

وجاء الاتصال بين وزيري الخارجية بعد محادثات وصفت بـ"البناءة والمطوّلة" بين الرئيس بوتين وضيفه رئيس الوزراء نفتالي في مدينة سوتشي الروسية اليوم.

المصدر: "تاس"