ساكاشفيلي يهدد "بفضح كل الحقائق" أمام المحكمة

طالب الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي المعتقل في مدينة روستافي قرب العاصمة تبليسي، سلطات البلاد بإحالته للمحكمة، مهددا بأنه سيفضح "كل الحقائق" خلال محاكمته.

وكتب ساكاشفيلي عبر "فيسبوك" اليوم الجمعة: "بدلا من توزيع مقاطع فيديو تظهرني مبتسما في مواقع غريبة مختلفة، أنصح ما يسمى السلطات باقتيادي إلى محكمتهم حتى يسمع الشعب الجورجي والمجتمع الدولي على لساني الحقيقة حول كل شيء. أم أنكم تخافون من الحقيقة أكثر من أي شيء آخر؟".

وفي وقت سابق اليوم، نشرت قناة "إيميدي" الجورجية الموالية للحكومة مشاهد فيديو منزوعة من الهاتف الشخصي لساكاشفيلي، تم تصويرها أثناء عودته بطريقة غير قانونية إلى وطنه مختبأ في مقطورة مليئة بالألبان.

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وحسب تقارير صحفية، وصل سآكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضا إلى ميناء بوتي الجورجي في 29 سبتمبر داخل المقطورة المذكورة على متن سفينة "فيلنيوس".

وبعد يومين، اعتقلت السلطات الجورجية سآكاشفيلي الذي يواجه اتهامات في عدد من القضايا الجنائية، منها تهم الفساد وارتكاب جريمة قتل وتجاوز الصلاحيات الرئاسية.

ويصر سآكاشفيلي على أن اعتقاله ليس قانونيا، وأعلن الإضراب عن الطعام.

المصدر: "نوفوستي"