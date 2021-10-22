منظمة ألمانية غير حكومية تعلن موافقة إيطاليا على إنزال 406 مهاجرين أنقذتهم مؤخرا
AP
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أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية العاملة في أنشطة الإنقاذ أن الحكومة الإيطالية وافقت على إنزال 406 مهاجرين من سفينتها "سي ووتش 3" في ميناء بوتساللو الصقلي.
وكتبت المنظمة في تغريدة: "أخيرا، سيتمكن الأشخاص الموجودون على متن السفينة، بعد الكثير من المعاناة، من الهبوط في أوروبا".
وتم إنقاذ المهاجرين على متن السفينة في الأيام الأخيرة بعمليات مختلفة وسط البحر الأبيض المتوسط، من بينهم 90 امرأة و 152 قاصرا، 109 غير مصحوبين بذويهم، بالإضافة إلى مولود عمره 7 أيام.
المصدر: وكالة "آكي"
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