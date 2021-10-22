وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده تجاه الناتو

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام بلاده تجاه الناتو ومواصلة العمل معه لتقوية أسوار السلام، وذلك خلال مؤتمر خاص بالناتو في بروكسل.

وفي كلمة له خلال مؤتمر خاص بالناتو في بروكسل، شدد على أن "قوة الناتو لا تأتي فقط من قوتها العسكرية". وقال إن "التزام أمريكا بالمادة 5 لا يزال صارما ونحن نعتبره التزاما مقدسا".

It will be impossible to replace Gen. Colin Powell. He was a tremendous personal friend and mentor to me, and there’s a hole in my heart right now as I think about his loss. My thoughts and prayers today are with his family, and I want them to know I will miss him dearly. pic.twitter.com/pX24KQMMBc — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 18, 2021

وأضاف "بعد عشرين عاما، غادر الناتو أفغانستان كتحالف موحد. وأنا ممتن بشكل خاص لمساهمات وتضحيات حلفائنا في الحلف".

ومن جهة أخرى، لفت إلى أن الولايات المتحدة تريد "القدرة على التنبؤ والاستقرار" في علاقتها مع روسيا.

المصدر: رويترز + RT.