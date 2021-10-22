إسرائيل تعلن انحسار الموجة الرابعة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 983 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وانحسار الموجة الرابعة من الوباء، في ظل تراجع مؤشر الإصابات الخطرة.

وبحسب معطيات الوزارة فإن عدد الإصابات النشطة تراجع بشكل ملحوظ وتوقف عند 14505 حالات نشطة، بينما ارتفعت وفيات كورونا إلى 8037 حالة وفاة. وفي تحول تدريجي تبين أن من بين حوالي 83 ألف فحص تم إجراؤه فإن نسبة النتائج الإيجابية وصلت الى 1.2٪.

وفي سياق متصل، صادق رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت ووزيرا الصحة والسياحة، على خطة السياحة للوافدين الى إسرائيل التي سيبدأ تطبيقها في الأول من الشهر المقبل. والتي سيتم تعديلها وفقا لتطورات الحالة الوبائية وإمكانية اكتشاف سلالات جديدة للفيروس.

وتنص الخطة من جملة ذلك على السماح بدخول إسرائيل للأجانب الذين تلقوا جرعتي التطعيم من لقاحات "فايزر" و"موديرنا" و"استرازينيكا" و"سينوباك" و"سينوفارم"، وذلك بعد اكتشاف إصابات جديدة بسلالة AY.4.2 الجديدة من فيروس كورونا.

المصدر: i24news