 
مباشر

دبلوماسي روسي يكشف عن أحد المخاطر الناجمة عن تحالف "أوكوس"

أخبار العالم

دبلوماسي روسي يكشف عن أحد المخاطر الناجمة عن تحالف
Sputnik
مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rka3

لفت دبلوماسي روسي رفيع المستوى إلى أن استخدام أراضي أستراليا وهي دولة غير نووية، لنشر البنية التحتية العسكرية للدول النووية في إطار تحالف "أوكوس" يشكل خطرا على أمن المنطقة.

 

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: إنشاء
الخارجية الروسية: إنشاء "أوكوس" يثير قلقا وقد يؤدي إلى بداية سباق تسلح في المنطقة

وقال غريغوري ماشكوف السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بإنشاء شراكة أوكوس الثلاثية، فإننا ندرس بعناية التداعيات المحتملة لمثل هذه الخطوة".

وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أنه في إطار هذا التحالف من المفترض أن تستخدم أراضي دولة غير نووية من أجل نشر البنية التحتية العسكرية للدول النووية. وهذا يمكن أن يخلق مخاطر محتملة لزعزعة الاستقرار دوليا وإقليميا".

وأشار ماشكوف إلى أن إنشاء تحالف "أوكوس" من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا سيؤدي حتما إلى ردود فعل من دول أخرى في المنطقة على التهديدات المحتملة، مضيفا أن روسيا "ستقوم بتحليل دقيق للعواقب التي يمكن أن تترتب على هذه الشراكة وستتخذ الإجراءات المناسبة".

وفي وقت سابق حذرت الخارجية الروسية من أن قيام "أوسكوس" يثير قلقا من حيث تأثيره على الأمن الإقليمي ومخاطر بداية سباق تسلح.

ووقعت كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا الشهر الماضي على اتفاقية أمنية سميت "أوكوس" (AUKUS)، لتطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة المحيط الهادئ، في خطوة وصفتها موسكو أنها موجهة ضد الصين وروسيا.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا