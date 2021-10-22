إسرائيل تعتزم بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

تعتزم إسرائيل السماح الأسبوع المقبل ببناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية وحوالي 1300 منزل فلسطيني في منطقة "ج" بالضفة الغربية، وفقا لجدول أسبوعي تنشره لجنة التخطيط في الإدارة المدنية.

وذكرت إذاعة "كان" أن الخطة كان من المقرر في الأصل طرحها للموافقة عليها قبل شهرين لكن الإدارة المدنية أوقفتها.

هذا وتشكل المنطقة "ج" حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية وهي خاضعة بالكامل للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية. ونادرا ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، مع رفض الغالبية العظمى من الطلبات.

يذكر أن هذه ستكون المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على بناء وحدات استيطانية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية الحالية".

ويعتبر معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي. إلا إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فأعلنت عام 2018 أنها لا تعتبر ذلك وتؤكد دعمها لإسرائيل في البناء على هذه الأراضي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"