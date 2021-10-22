مقتل سبعة أشخاص بإطلاق نار في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

قتل مسلحون سبعة أشخاص على الأقل في هجوم استهدف اليوم الجمعة، مدرسة إسلامية في مخيم للاجئين الروهينغا على الحدود بين بنغلاديش وبورما، كما قالت الشرطة.

وقال مسؤول في شرطة المنطقة لوكالة "فرانس برس" إن المهاجمين أردوا بعض الضحايا بالرصاص وطعنوا آخرين بالسكاكين.

وجاءت عمليات القتل وسط تصاعد التوتر بعد مقتل أحد زعماء الروهينغا في المخيم بالرصاص خارج مكتبه قبل ثلاثة أسابيع.

يذكر أن محب الله كان قائدا لإحدى أكبر مجموعات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، الذين غادروا ميانمار منذ عام 2017 والذين يبلغ عددهم في بنغلاديش أكثر من 730 ألف شخص.

وقتل محب الله برصاص مجهولين في مخيم للاجئين في منطقة كوكس بازار بجنوب شرقي بنغلاديش.

المصدر: "أ ف ب" + RT