مقتل سائحتين وإصابة ثلاثة آخرين بتبادل لإطلاق النار في المكسيك

لقيت سائحتان، ألمانية وهندية، حتفهما وأصيب ألمانيان وهولندية خلال عملية إطلاق نار الخميس في المكسيك، وفق ما أفادت النيابة العامة.

وأوضحت النيابة العامة أن عملية إطلاق النار حصلت في مدينة تولوم الساحلية على ساحل شبه جزيرة يوكاتان، مشيرة إلى أن "مواجهة" حصلت بين مجموعتين متنافستين تبيعان المخدرات.

وقالت إن واحدة من الضحايا "توفيت على الفور والأخرى في المستشفى".

وأشار مارسيانو دزول رئيس بلدية تولوم إلى أنه قبض على أحد المسؤولين المشتبه في أنهم أطلقوا النار، مبينا أن الضحايا الخمس أصيبوا برصاصات طائشة أثناء تبادل إطلاق النار ولا علاقة لهم بالمجرمين.

وتعاني مدينة تولوم موجة من العنف بسبب الاشتباكات بين مهربي المخدرات، وفق رئيس البلدية.

المصدر: "أ ف ب"