رئيس وزراء إسرائيل مغادرا إلى روسيا: لدى موسكو مكانة خاصة إقليميا ودوليا والأمور تسير باتجاه جيد

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أثناء مغادرته تل أبيب للقيام بأول زيارة رسمية إلى روسيا، على أهمية العلاقات بين الجانبين.

وقال بينيت للصحفيين صباح اليوم الجمعة، قبل ركوب طائرته للتوجه إلى مدينة سوتشي حيث سيستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين الدولتين تشكل "مقوما مهما في السياسة الخارجية الإسرائيلية، بسبب مكانة روسيا الخاصة إقليميا ودوليا ووجود مليون مواطن في إسرائيل ينطقون اللغة الروسية ويشكلون جسرا بين البلدين".

وتابع: "بشكل عام، سياسة إسرائيل الخارجية ومكانتها الدولية تتعززان بشكل ملموس وهناك طاقات كبيرة والاتجاه الذي تسير به الأمور جيد جدا".

ووصل بينيت لاحقا إلى سوتشي على متن طائرة تحمل علمي إسرائيل وروسيا.

وأكد الكرملين أمس أن بوتين وبينيت من المفترض أن يستعرضا خلال اللقاء المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسيتبادلان الآراء بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

وسبق أن ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت يعتزم بحث الملف الإيراني مع بوتين، بالإضافة إلى طيف من المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية.

المصدر: RT