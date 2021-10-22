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نيوزيلندا.. رئيسة الوزراء تواصل مؤتمرها الصحفي رغم هزة أرضية (فيديو)

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نيوزيلندا.. رئيسة الوزراء تواصل مؤتمرها الصحفي رغم هزة أرضية (فيديو)
Reuters Office of the Prime Minister of New Zealand/Handout
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ضربت هزة أرضية مدينة ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا صباح الجمعة تزامنا مع مؤتمر صحفي لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي قللت من شأن ما حدث واستمرت بالإجابة عن الأسئلة.

وتزامنت الهزة مع مؤتمر صحفي لرئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن، التي تحدثت عن إجراءات الحكومة لمحاربة وباء فيروس كورونا.

ولحظة الهزة، تمسكت أرديرن بمنبرها لكنها لم تقطع المؤتمر، وردت على إحدى المراسلات مبتسمة: "آسفة، هذا صرف انتباهي قليلا... هل بإمكانك تكرار السؤال من فضلك؟".

وحسب موقع Geonet، بلغت قوة الهزة 5.9 درجة بمقياس ريختر، وكانت بؤرتها في وسط الجزيرة الشمالية من نيوزيلندا.

من جهتها، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الهزة بـ5.6 درجة وشعر بها سكان العاصمة ويلينغتون والمناطق القريبة منها.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا أو مصابين.

المصدر: وكالات

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