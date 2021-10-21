مندوب إيران يرد على الاتهامات الإسرائيلية

دعا مندوب إيران لدى اللجنة السياسية لتصفية الاستعمار المجتمع الدولي، لتحميل إسرائيل المسؤولية عن ممارساتها غير الإنسانية.

وقال: "هذا الكيان ينتهك القانون الدولي ويناقض قرارات الأمم المتحدة بمواصلته انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وكرامة هذا الشعب وسائر السكان العرب الذين يحتل أراضيهم".

وأضاف أن الفلسطينيين حرموا من أراضيهم وأموالهم وأرغموا على ترك بيوتهم من خلال الإرهاب والتعدي، كما حرموا من تقرير مصيرهم تحت ذريعة ما يسمى بالدولة اليهودية.

وأشار إلى استغلال إسرائيل ظروف الجائحة لتوسيع رقعة تجاوزاتها الاستيطانية، كما ذكر بالحصار غير الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

المصدر: إرنا